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Вимагали гроші у бізнесмена. У Кіровоградській області двоє депутатів потрапили у скандал

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
11 серпня, 16:30
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Двох зловмисників затримали після передачі всієї суми хабара. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру
Підозрюваних затримали після передачі всієї суми хабара. Фото: gp.gov.ua
Підозрюваних затримали після передачі всієї суми хабара. Фото: gp.gov.ua

У Кіровоградській області викрили на шахрайстві двох депутатів селищних рад. Шляхом обману і зловживання довірою вони намагалися заволодіти 60 тисячами доларів керівника одного з місцевих підприємств.

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Як розповіли в пресслужбі Офісу генерального прокурора, за цю суму вони обіцяли вирішити питання про непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Правоохоронці затримали депутатів після отримання всієї суми грошей. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

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"Тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення кола причетних осіб, у тому числі правоохоронних органів, до вчинення цього злочину", – йдеться в повідомленні.

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