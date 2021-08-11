Вымогали деньги у бизнесмена. В Кировоградской области двое депутатов попали в скандал

Двух злоумышленников задержали после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении

Подозреваемых задержали после передачи всей суммы взятки. Фото: gp.gov.ua

В Кировоградской области разоблачили на мошенничестве двух депутатов поселковых советов. Путем обмана и злоупотребления доверием они пытались завладеть 60 тысячами долларов руководителя одного из местных предприятий.

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Как рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора, за эту сумму они обещали решить вопрос о непривлечении предпринимателя к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Правоохранители задержали депутатов после получения всей суммы денег. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении.

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"Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление круга причастных лиц, в том числе правоохранительных органов, к совершению этого преступления", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что НАБУ сообщило о подозрении председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну в получении взятки .

. Также напомним, в Киеве поймали взяточников из "Укрзализныци".

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