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Вымогали деньги у бизнесмена. В Кировоградской области двое депутатов попали в скандал

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
11 августа, 16:30
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Двух злоумышленников задержали после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении
Подозреваемых задержали после передачи всей суммы взятки. Фото: gp.gov.ua
Подозреваемых задержали после передачи всей суммы взятки. Фото: gp.gov.ua

В Кировоградской области разоблачили на мошенничестве двух депутатов поселковых советов. Путем обмана и злоупотребления доверием они пытались завладеть 60 тысячами долларов руководителя одного из местных предприятий.

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Как рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора, за эту сумму они обещали решить вопрос о непривлечении предпринимателя к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Правоохранители задержали депутатов после получения всей суммы денег. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении.

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"Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление круга причастных лиц, в том числе правоохранительных органов, к совершению этого преступления", – говорится в сообщении.

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