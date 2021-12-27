Вийшла подихати повітрям: у Херсоні жінка померла на новорічному корпоративі

До цього місцеву мешканку шукали два дні

У Херсоні померла жінка на корпоративі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсоні 38-річна жінка померла прямо на новорічному корпоративі. Поліцейські шукали її два дні.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Х***ий Херсон".

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Деталі НП

25 грудня у Херсоні почали шукати зниклу 38-річну жінку. Пошуки почалися після того, як вона вийшла з ресторану в одній сукні та зникла.

Як стало відомо, жінці стало погано. Вона вийшла надвір подихати свіжим повітрям, але ніхто не підтримав її і проігнорував погане самопочуття колеги, внаслідок чого у неї сталося переохолодження.

Тіло потерпілої знайшли замерзлим на території прилеглого закладу без ознак насильницької смерті.

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Наразі тіло жінки доставили до моргу. У середу, 29 грудня, планується похорон. Відомо, що в неї залишилися двоє дочок та чоловік.

Жінка, яку знайшли мертвою. Фото: Telegram-канал "Х***ий Херсон"

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У Львові знайшли мертвою зниклу 19-річну дівчину

У Львові знайшли мертвою19-річну Анастасію Стахів, яка напередодні вийшла з дому в одній піжамі та не повернулася.

Як пише Zaxid.net, тіло дівчини виявили на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку.