Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Пішла в одній піжамі: у Львові знайшли мертвою зниклу 19-річну дівчину

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 15:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці трагедії
У Львові знайшли мертвою зниклу студентку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Львові знайшли мертвою зниклу студентку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові знайшли мертвою19-річну Анастасію Стахів, яка напередодні вийшла з дому в одній піжамі та не повернулася.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Пошуково-рятувальній волонтерській організації.

Реклама

Деталі трагедії

Як пише Zaxid.net, тіло дівчини виявили на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку.

Крім того, за попередніми даними, поліція знайшла записку про те, що вона має намір вчинити самогубство.

Відомо, що 19-річна Анастасія навчалася у Львівській політехніці за спеціальністю "Архітектура та містобудування".

Реклама

Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці трагедії.

Нагадаємо, раніше у Києві знайшли мертвою 27-річну Олену Надисеву, яка зникла на початку березня 2020 року.

Реклама

Також на Харківщині поліцейські виявили тіло 21-річної дівчини, яка зникла ще 18 липня. Вона поїхала кататися на катамарані на В'ялівське водосховище, пірнула у воду та зникла.

Крім того, у Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний підліток.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Вакцинація
Станом на 26 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 138 082
Люди, які отримали мінімум одну дозу
9 363 491
Всього введених доз 16 501 573
Детальніше
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
ТОП-матчі

Маріуполь

Сьогодні

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

Сьогодні

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Ціни за рік зросли
А у жовтні як було?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти