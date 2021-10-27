Пішла в одній піжамі: у Львові знайшли мертвою зниклу 19-річну дівчину

Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці трагедії

У Львові знайшли мертвою зниклу студентку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові знайшли мертвою19-річну Анастасію Стахів, яка напередодні вийшла з дому в одній піжамі та не повернулася.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Пошуково-рятувальній волонтерській організації.

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Деталі трагедії

Як пише Zaxid.net, тіло дівчини виявили на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку.

Крім того, за попередніми даними, поліція знайшла записку про те, що вона має намір вчинити самогубство.

Відомо, що 19-річна Анастасія навчалася у Львівській політехніці за спеціальністю "Архітектура та містобудування".

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Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці трагедії.

Нагадаємо, раніше у Києві знайшли мертвою 27-річну Олену Надисеву, яка зникла на початку березня 2020 року.

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Також на Харківщині поліцейські виявили тіло 21-річної дівчини, яка зникла ще 18 липня. Вона поїхала кататися на катамарані на В'ялівське водосховище, пірнула у воду та зникла.

Крім того, у Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний підліток.

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