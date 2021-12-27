Вышла подышать воздухом: в Херсоне женщина умерла на новогоднем корпоративе

В Херсоне 38-летняя женщина скончалась прямо на новогоднем корпоративе. Полицейские искали ее два дня.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Х***ый Херсон".
Детали ЧП
25 декабря в Херсоне начали искать пропавшую 38-летнюю женщину. Поиски начались после того, как она вышла из ресторана в одном платье и исчезла.
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Как стало известно, женщине стало плохо. Она вышла на улицу подышать свежим воздухом, но никто не поддержал ее и проигнорировал плохое самочувствие коллеги, в результате чего у нее случилось переохлаждение.
Тело пострадавшей нашли замерзшим на территории прилегающем заведению без каких-либо признаков насильственной смерти.
Сейчас тело женщины доставили в морг. В среду, 29 декабря, планируются похороны. Известно, что у нее остались двое дочерей и муж.
Женщина, которую нашли мертвой. Фото: Telegram-канал "Х***ый Херсон"
Во Львове нашли мертвой пропавшую 19-летнюю девушку
Во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая накануне вышла из дома в одной пижаме и не вернулась.
Как пишет Zaxid.net, тело девушки обнаружили на Песковых (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома.
Кроме того, по предварительным данным, полиция нашла записку о том, что она намерена совершить самоубийство.
Известно, что 19-летняя Анастасия училась во Львовской политехнике на специальности "Архитектура и градостроительство".
На данный момент правоохранители выясняют все подробности трагедии.