Взрыв в Кропивницком: почему произошел и какие масштабы (фото, видео)

В среду, 2 февраля, в Кропивницком прозвучал мощный взрыв в многоэтажном доме. В результате инцидента один человек погиб, много пострадало.
Когда произошел взрыв?
По информации ГСЧС, 2 февраля в 15:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома на улице Попова. В 16:44 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 — ликвидировали.
Последствия взрыва
Взрыв был такой силы, что без окон остались 74 квартиры. Пока неизвестно, сколько квартир непригодно для проживания. В то же время в ГСЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций нет.
Что известно о пострадавших?
На месте происшествия было обнаружено погибшего мужчину. Еще три человека пострадали — один взрослый и двое детей 8 и 13 лет. Все они жили в квартире, где произошел взрыв.
Пострадавшими детьми оказались две девочки. Их госпитализировали. Предварительно их жизни ничего не угрожает. У младшей ожоги около 35% тела, у старшей – 10%.
Что могло стать причиной взрыва?
По словам соседей, в доме работала бригада газовщиков – в квартире на 3-м этаже. Какие работы выполняли – выясняют правоохранители. Также люди говорят, что утром чувствовали в подъезде запах газа.
Основные причины взрыва газа в Украине:
- самовольная установка газовых приборов с нарушением норм и правил;
- самопроизвольное вмешательство в систему воздухообмена, в частности установка герметичных пластиковых окон и дверей без дополнительной вентиляции;
- установка газовых водонагревателей в помещениях, которые не отвечают требованиям монтажа и эксплуатации, в частности в ванных комнатах;
- применение вентиляционных гофрированных патрубков толщиной 1 мм в местах присоединения газового оборудования к дымоходу.
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