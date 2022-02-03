Взрыв в Кропивницком: почему произошел и какие масштабы (фото, видео)

В результате инцидента погиб один человек

Инцидент произошел 2 февраля/Фото: коллаж: ГСЧС Украины/"Сегодня"

В среду, 2 февраля, в Кропивницком прозвучал мощный взрыв в многоэтажном доме. В результате инцидента один человек погиб, много пострадало.

Когда произошел взрыв?

По информации ГСЧС, 2 февраля в 15:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома на улице Попова. В 16:44 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 — ликвидировали.

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Последствия взрыва

Взрыв был такой силы, что без окон остались 74 квартиры. Пока неизвестно, сколько квартир непригодно для проживания. В то же время в ГСЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций нет.