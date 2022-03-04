Джонсон скликає термінове засідання Радбезу ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС

Прем'єр-міністр Великої Британії зідзвонився з президентом України

Джонсон відреагував на події на Запорізькій АЕС/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що скликає засідання РБ ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС.

Про це повідомили в пресслужбі британського прем'єра.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським через ситуацію на Запорізькій АЕС. Обидва лідери погодилися, що Росія повинна негайно припинити атаку на електростанцію і дозволити безперешкодний доступ екстрених служб до електростанції.

Джонсон заявив, що необдумані дії президента Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи. За його словами, Велика Британія зробить усе можливе, щоб ситуація не погіршилася. Прем'єр-міністр заявив, що буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН у найближчі години, і що Великобританія негайно підніме це питання.

Ситуація на Запорізькій АЕС