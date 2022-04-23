Катастрофа Ан-26 у Запорізькій області: стала відома причина

Причиною аварії літака Ан-26 у Запорізькій області став туман та низька висота польоту. Через це повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
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Як стало відомо, український літак, який упав у районі Михайлівки Запорізького району, виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода.
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"Попередньо встановлено, що причиною катастрофи став туман та низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. В результаті катастрофи одна людина загинула, двоє зазнали поранень різного ступеню важкості", – розповіли у відомстві.
Падіння літака Ан-26
Вранці 22 квітня у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс.
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що Ан-26, який упав, – цивільний літак, який жодного відношення до ЗСУ не мав. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
Пізніше з'явилося перше фото літака Ан-26, що розбився у Запорізькій області.