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Медузи припинили окупацію Кирилівки: свіже відео з пляжу

27 липня 2021 17:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

З морської води на пляжах популярного курортного селища Кирилівка на Азовському узбережжі Запорізької області, 27 липня раптово зникли майже всі медузи

Медузи практично зникли. Фото: колаж "Сьогодні"

Медузи практично зникли. Фото: колаж "Сьогодні"

Нашестя медуз в курортній Кирилівці припинилося. Відпочиваючі можуть тепер спокійно купатися в морі.

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Відповідне відео опублікувала відпочивальниця на березі Азовського моря.

Що робити, якщо вжалила медуза

В Азовському морі поширений вид медуз – корнерот. Хоча опік від корнерота не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми.

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Що радять лікарі:

  • У разі контакту з твариною прийняти антигістамінний препарат.
  • Промити обпечене місце морської або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.
  • Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.

Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

Крім того, у Бердянську Запорізької області полчища медуз псують настрій відпочивальникам- через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.

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