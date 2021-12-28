Милота дня. В бердянском зоопарке тигры вышли на первую снежную прогулку (фото)

В мире всего белых тигров чуть менее 2 000 особей

Все тигры занесены в Красную книгу / Коллаж "Сегодня"

Бенгальские и уссурийские тигры частного зоопарка "Сафари" в Бердянске вышли на первую снежную прогулку. Всего там живет пара уссурийских и 6 бенгальских тигров.

Об этом сообщает Укринформ.

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Совсем молодая пара

В одном из вольеров живет молодая пара Кен и Монро. Хищникам 4 года. В мире животных они числятся подростками. Животные еще не набрали массы и не добились полного размера.

Во втором вольере – взрослые тигры Азир и Француз вместе с одним из своих малышей, родившийся в апреле.

У тигренка еще нет имени, и весит он пока около 100 кг, но уже через несколько лет будет не меньше, чем его отец.

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Бенгальские и уссурийские тигры вышли на прогулку. Фото: Укринформ

Как назвать малыша

"Мы объявляли конкурс на выбор имени для малыша, но из-за того, что в конкурсе приняли участие в основном дети, все предложенные варианты были неуместны, типа "Ракета". Поэтому мы снова объявляем конкурс. Хотелось бы, чтобы у родившегося бенгальского тигренка" в апреле, появилось имя", – рассказал владелец зоопарка Игорь Кальченко.

Малыш будет жить с мамой до 3 лет, равно как это происходит в дикой природе.

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Бенгальские и уссурийские тигры вышли на прогулку. Фото: Укринформ

Как правильно кормить тигров

В день один тигр съедает минимум 10 кг говядины. Едят хищные коты 6 раз в неделю, еще один день – разгрузочный.

В год на одного тигра приходится до 3 тонн мяса, это на пол тонны мяса больше, чем нужно льву. В разгрузочный день хищникам дают молоко и витамины.

"Бенгальские тигры – меланисты, в природе они рождаются один раз в 10 000 случаев и выживание их равно нулю, они как "белые вороны". Но в неволе они размножаются прекрасно. Яркий пример тому Азир и Француз – пара ежегодно приводит потомство по два малыша", – объяснила спикер зоопарка Алина Голованова.

Бенгальские и уссурийские тигры вышли на прогулку. Фото: Укринформ

Сколько белых тигров?

В мире белых тигров чуть менее 2 000 особей, в том числе 130 – в неволе, из которых 100 – в Индии, остальные живут по всему миру.

Амурских тигров в мире осталось около 300 особей.

Бенгальские и уссурийские тигры вышли на прогулку. Фото: Укринформ

"Уссурийский тигр – самая большая хищная кошка на планете. Они охотятся даже на медведя, который является, в свою очередь, самым большим хищником на планете", – добавил Игорь Кальченко.

Все тигры занесены в Красную книгу.

Бенгальские и уссурийские тигры вышли на прогулку. Фото: Укринформ

Кого можно еще увидеть в заснеженном зоопарке

В Бердянском зоопарке насчитывается более 150 видов животных. Только в этом году здесь появились пумы, патагонские мечты, хамелеон, аисты марабу, пеликаны кудрявые.

В заснеженных вольерах даже в морозную погоду гуляют белые волки, пумы, верблюды, львы, пантеры.

Бенгальские и уссурийские тигры вышли на прогулку. Фото: Укринформ

Бенгальские и уссурийские тигры вышли на прогулку. Фото: Укринформ

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