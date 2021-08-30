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На Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у важкому стані (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
30 серпня, 15:29
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У крові водія виявлено 1,6 проміле алкоголю
Водій Honda Accord наїхав на пішоходів. Фото: ГУНП
Водій Honda Accord наїхав на пішоходів. Фото: ГУНП

На острові Хортиця, по дорозі до бази відпочинку, п'яний 47-річний водій Honda Accord збив подружжя і їх п'ятирічну дочку.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, аварія сталася на автодорозі між кафе "Козацьке подвір'я" та будинком відпочинку "Пектораль". Водій на великій швидкості наїхав на пішоходів: чоловіка і жінку 1986 і 1993 років народження, а також їх малолітню дочку.

Внаслідок інциденту обох батьків з численними травмами доставили в лікарню, а дитину госпіталізували в Запорізьку обласну дитячу лікарню.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння, у його крові виявлено 1,6 проміле.

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Правоохоронці затримали чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП
  • порушення правил маневрування – 22%
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%
  • п'яне водіння – 5%

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області автомобіль в'їхав у колону байкерів, є поранені.

Також нагадаємо, під Києвом у ДТП загинув чоловік – його 6-річного сина госпіталізували.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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