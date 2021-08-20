ДТП з дітьми під Запоріжжям – кількість загиблих збільшилася до п'яти (фото)

В аварії загинули дідусь, бабуся і троє маленьких дітей

Автомобіль Opel Astra виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Mercedes / Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі нові подробиці ДТП з трагічними наслідками під Запоріжжям. За оновленою інформацією поліції загиблих не четверо, а п'ятеро.

Реклама

Про це "Сьогодні" повідомили в поліції Запорізької області.

"Загиблі – дідусь і бабуся, а також троє маленьких дітей. Чи були вони їх внуками – встановлюється", – розповіла нам речник поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Фото: Світлана Леоненко, "Сьогодні"

За даними поліції, події на трасі розвивалися так: рано вранці в Василівському районі на трасі Харків-Сімферополь 30-річний водій автомобіля Opel Astra виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mercedes. В останньому перебували п'ятеро осіб. Авто злетіло в кювет, перекинулося, загорілося, всі п'ятеро осіб, включаючи дітей – загинули.

Реклама

Водій автомобіля Opel з пасажиркою доставлений в лікарню, за оцінками поліції, їхньому життю загрози немає.

Фото: Світлана Леоненко, "Сьогодні"

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП

порушення правил маневрування – 22%

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%

недотримання безпечної дистанції – 7,5%

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%

п'яне водіння – 5%

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.