На Хортице пьяный водитель сбил семью – ребенок в тяжелом состоянии (фото)

В крови водителя обнаружено 1,6 промилле алкоголя

Водитель Honda Accord наехал на пешеходов. Фото: ГУНП

На острове Хортица, по дороге к базе отдыха, пьяный 47-летний водитель Honda Accord сбил супругов и их пятилетнюю дочь.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла на автодороге между кафе "Козацьке подвір’я" и домом отдыха "Пектораль". Водитель на большой скорости наехал на пешеходов: мужчину и женщину 1986 и 1993 годов рождения, а также их малолетнюю дочь.

В результате инцидента обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, а ребенка госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено 1,6 промилле.

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Правоохранители задержали мужчину по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП

нарушение правил маневрирования – 22%

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%

пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что в Одесской области автомобиль въехал в колонну байкеров, есть раненые.

Также напомним, под Киевом в ДТП погиб мужчина – его 6-летнего сына госпитализировали.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: