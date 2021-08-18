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Кирилівку окупували комарі. Як борються з комахами (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
18 серпня, 11:50
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Вийти на вулицю і не бути "з'їденими" комарами майже нереально. Не допомагають навіть засоби від захисту комах
Комарі атакують Кирилівку. Фото: zen.yandex
Комарі атакують Кирилівку. Фото: zen.yandex

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області комарі разом з медузами сильно зіпсували відпочинок туристам. Але якщо від останніх можна хоч якось захиститися, наприклад, банально не купатися в морі, то з комарами ситуація безвихідна.

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Як повідомляє "РІА Мелітополь", на відео комахи обліпили одну з вивісок магазину. Масштаби проблеми в наявності – за товстим шаром комарів проступають написи на вивісці.

Проблема не тільки в Кирилівці

Проблема з аномальною кількістю комарів не тільки в Кирилівці, а й сусідніх курортах. Найбільше дісталося курортникам в Бердянську, де проводять заходи з обробки місць їх скупчення. Журналісти поцікавилися у Кирилівського селищного голови Івана Малєєва, чи ведеться якась робота у цьому напрямку в Кирилівці.

"Дійсно, комарів було багато на косі кілька днів тому. Це т.зв. комарі-суточники. Насправді ситуація з комарами йде таким чином: так, комарів багато в цьому році, але ми травиили і травимо щорічно вогнища і бази відпочинку. Перед початком сезону проводиться перша протруювання, потім вже включаються бази відпочинку, які самостійно проводять ці заходи. Але вистачає цього на день-два і комарі знову з'являються", – зазначає Іван Малєєв.

Він також додав, що рясні опади в цьому році нівелювали всю роботу по дезінсекції комарів.

"Якщо раніше було 15-20 вогнищ і служби, які займаються дезінсекцією знали кожен осередок, то після дощів вогнищ з'явилося в тисячу разів більше. Тому, природно, охопити все не в змозі. Це боротьба з вітряними млинами. Ситуація скрізь однакова, і гроші просто викидаються на вітер", – підкреслив Іван Малєєв.

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