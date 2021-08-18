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Кирилловку оккупировали комары. Как борются с насекомыми (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
18 августа, 11:50
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Выйти на улицу и не быть "съеденными" комарами почти нереально. Не помогают даже средства от защиты насекомых
Комары атакуют Кирилловку. Фото: zen.yandex
Комары атакуют Кирилловку. Фото: zen.yandex

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области комары вместе с медузами сильно подпортили отдых туристам. Но если от последних можно хоть как-то защититься, например, банально не купаться в море, то с комарами ситуация безвыходная.

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Как сообщает "РИА Мелитополь", на видео насекомые облепили одну из вывесок магазина. Масштабы проблемы налицо – за толстым слоем комаров едва вырисовываются надписи на вывеске.

Проблема не только в Кирилловке

Проблема с аномальным количеством комаров не только в Кирилловке, но и соседних курортах. Больше всего досталось курортникам в Бердянске, где проводят мероприятия по обработке мест их скопления. Журналисты поинтересовались у Кирилловского поселкового головы Ивана Малеева, ведется ли какая-либо работа в этом направлении в Кирилловке.

"Действительно, комаров было много на косе несколько дней назад. Это т.н. комары-суточники. На самом деле ситуация с комарами обстоит следующим образом: да, комаров много в этом году, но мы протравливали и протравливаем ежегодно очаги и базы отдыха. Перед началом сезона проводится первая протравка, потом уже включаются базы отдыха, которые самостоятельно проводят эти мероприятия. Но хватает этого на день-два и комары снова появляются", – отмечает Иван Малеев.

Он также добавил, что обильные осадки в этом году нивелировали всю работу по дезинсекции комаров.

"Если раньше было 15-20 очагов и службы, которые занимаются дезинсекцией знали каждый очаг, то после дождей очагов появилось в тысячу раз больше. Поэтому, естественно, охватить все не в состоянии. Это борьба с ветряными мельницами. Ситуация везде одинаковая, и деньги просто выкидываются на ветер", – подчеркнул Иван Малеев.

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