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Очевидцы спокойно отдыхали, пока ребенок тонул: на пляже в Запорожье умер школьник

14 июня 2021 14:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Медики скорой помощи в течение 50 минут пытались спасти мальчика, но было уже слишком поздно

В Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний парень. На месте работали медики, но спасти пострадавшего не удалось.

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Об этом рассказал директор областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

По его словам, трагедия случилась 13 июня. Погиб житель города, мальчик 2006 года рождения.

Медик подчеркнул, что очевидцы вовремя не оказали помощь ребенку, поэтому даже 50-минутная реанимация оказалась тщетной.

"Была 50-минутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие... равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся вовремя прийти на помощь ребенку, перечеркнули его шансы на жизнь", – сказал Малашенко.

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Напомним, в Тернопольской области спасатели обнаружили тела подростков – Сюсяйло Игоря и Харука Петра, которые еще на прошлой неделе ушли на ночную рыбалку и не вернулись.

Как выяснили "Сегодня", 16-летние парни сначала закинули снасти, а ночью поплыли на лодке проверять улов, однако перевернулись и утонули.

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