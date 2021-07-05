Острів Хортиця перетворять на головний туристичний магніт Запоріжжя: що зроблять (фото)

На острові будуть майданчики для масштабних заходів, оновлений Музей історії козацтва і зручна інфраструктура

До Дня Незалежності на острові Хортиця у Запоріжжі відкриють Козацьке коло, пагорб з флагштоком і оглядовий майданчик. Відновлення острова проводять у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Про хід будівельних робіт розповіли в Запорізькій ОДА.

Проєкт передбачає повну трансформацію острова і перетворення його на головний туристичний магніт Запоріжжя, з новими майданчиками для масштабних культурних заходів і оновленим Музеєм історії козацтва.

Фото: Запорізька ОДА

До того ж, Хортиця стане повністю інклюзивною. Наприклад, доріжки проєктуються під кутом 5%, щоб ними могли без проблем користуватися люди з маломобільних груп. На кожні 0,8 м висоти передбачені майданчики для відпочинку.

Фото: Запорізька ОДА

На реконструкцію Хортиці виділили майже 100 млн гривень. Розробку концепції профінансував "Метінвест".

Фото: Запорізька ОДА

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"До Дня Незалежності ми отримаємо оновленні, сучасні Козацьке коло та пагорб з флагштоком і оглядовим майданчиком. Відповідно, до кінця року отримаємо відремонтований ззовні Музей. А вже далі у нас робота щодо проєктування внутрішньої реконструкції закладу", – розповів голова ОДА Олександр Старух.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки витратять на "Велике будівництво" в Київській області і звідки гроші.

А тим часом у Самборі готують до відкриття стадіон після реконструкції.

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