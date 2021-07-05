Українська
$ 27,41
32,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

Остров Хортица превратят в главный туристический магнит Запорожья: что сделают (фото)

5 июля 2021 9:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На острове будут площадки для масштабных мероприятий, обновленный Музей истории казачества и удобная инфраструктура

Реконструкция на острове. Фото: Запорожская ОГА

Реконструкция на острове. Фото: Запорожская ОГА

Ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье откроют Казачий круг, холм с флагштоком и смотровую площадку. Восстановление острова проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Реклама

О ходе строительных работ рассказали в Запорожской ОГА.

Проект предусматривает полную трансформацию острова и превращение его в главный туристический магнит Запорожья, с новыми площадками для масштабных культурных мероприятий и обновленным Музеем истории казачества.

Фото: Запорожская ОГА

К тому же, Хортица станет полностью инклюзивной. Например, дорожки проектируются под углом 5%, чтобы ими могли без проблем пользоваться люди из маломобильных групп. На каждые 0,8 м высоты предусмотрены площадки для отдыха.

Фото: Запорожская ОГА

На реконструкцию Хортицы выделили почти 100 млн гривен. Разработку концепции профинансировал "Метинвест".

Фото: Запорожская ОГА
Реклама

"Ко Дню Независимости мы получим обновленные, современные Казачий круг и холм с флагштоком и смотровой площадкой. Соответственно, к концу года получим отремонтированный извне музей. А уже дальше у нас работа по проектированию внутренней реконструкции музея", – рассказал глава ОГА Александр Старух.

Не пропусти!
Шесть доводов, почему выступление Украины на Евро-2020 – это круто
Украина добилась на Евро-2020 исторического достижения

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько потратят на "Большую стройку" в Киевской области и откуда деньги.

А тем временем в Самборе готовят к открытию стадион после реконструкции.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Жестокое избиение девушки в магазине Запорожья: в МВД отреагировали
Жестокое избиение девушки в магазине Запорожья: в МВД отреагировалиЗапорожье
Потоп, погром и полчища медуз: что натворила непогода в Бердянске (видео)
Потоп, погром и полчища медуз: что натворила непогода в Бердянске (видео)Запорожье
В Запорожье произошла стрельба в ресторане – погиб человек (видео)
В Запорожье произошла стрельба в ресторане – погиб человек (видео)Запорожье
Запорожье накрыла непогода с градом и ливнем (видео)
Запорожье накрыла непогода с градом и ливнем (видео)Запорожье
Первые рейсы уже отбыли – спикер МИД о задержке полетов в Турцию
Первые рейсы уже отбыли – спикер МИД о задержке полетов в ТурциюУкраина
Топ-артисты, 42 часа музыки и луна-парк: за
Топ-артисты, 42 часа музыки и луна-парк: за "Большой стройкой" на Хортицу пришли большие фестивалиЗапорожье

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять