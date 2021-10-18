Поїли чаєм і передавали цигарки: у Запорізькій області чоловік просидів на дереві всю ніч (відео)

Чоловіка на відео знімали очевидці. Після цього матеріал з'явився в інтернеті

На місці працювали рятівники / Колаж "Сьогодні"

У Мелітополі Запорізької області чоловік заліз на дерево і погрожував стрибнути вниз. На місце викликали рятувальників.

Про це повідомляють в Telegram-каналі "Запоріжжя ХЗН".

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Подробиці

Чоловік до рятувальників не спускався.

"Його поїли чаєм і передавали цигарки. Пізніше люди вже почали йому кричати, щоб стрибав. Загалом епопея тривала 10,5 годин. В 4:31 Мауглі сам спустився з дерева", – повідомляють очевидці.

Коментарі під відео

Замість того, щоб ГСЧСнікам рятувати людей, які дійсно потрапили в біду, возилися з цим мудаком. Потрібно було гарненько труснути дерево.

Протверезів, злякався і спустився.

Треба було ще з бубном танцювати.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

за даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

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У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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