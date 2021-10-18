Поили чаем и передавали сигареты: в Запорожской области мужчина просидел на дереве всю ночь (видео)

Мужчину на видео снимали очевидцы. После этого материал оказался в интернете

На месте работали спасатели / Коллаж "Сегодня"

В Мелитополе Запорожской области мужчина залез на дерево и угрожал прыгнуть вниз. На место вызвали спасателей.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Запорожье ХЗП".

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Мужчина к спасателям не спускался.

"Его поили чаем и передавали сигареты. Позже люди уже начали ему кричать, чтобы прыгал. В общем эпопея длилась 10,5 часов. В 4:31 Маугли сам спустился с дерева", — сообщают очевидцы.

Комментарии под видео

Вместо того, чтобы ГСЧСникам спасать людей, которые действительно попали в беду, возились с этим мудаком. Нужно было хорошенько тряхнуть дерево.

Протрезвел, испугался и спустился.

Надо было еще с бубном танцевать.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

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