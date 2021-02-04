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Попереду було ціле життя: з'явилося фото лікарки, яка загинула в пожежі у Запоріжжі

4 лютого, 11:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дівчині було 26 років

Внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя загинула молода лікар-анестезіолог Ольга Глива.

Про це повідомили на сторінці Запорізького медуніверситету в Facebook.

Відомо, що дівчині було 26 років, вона родом з Кропивницького. Того дня дівчина була в лікарні на нічному чергуванні.

"Ольга Сергіївна з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний університет, блискуче навчалася в інтернатурі, яку закінчила у 2020 році. Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів", – написали в публікації.

Нагадаємо, у Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули четверо людей . Це лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів. На першому поверсі були люди, які знаходилися на штучній вентиляції легенів. Їх виносили на руках.

Наступного дня після пожежі міністр охорони здоров'я Максим Степанов терміново вирушив до Запоріжжя для з'ясування обставин.

Крім того, у Запорізькій області оголосили траур за загиблими в пожежі.

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Запоріжжя загиблі пожежа анестезиолог
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