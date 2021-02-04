Впереди была целая жизнь: появилось фото врача, которая погибла в пожаре в Запорожье

Девушке было 26 лет

В результате пожара в областной инфекционной больнице Запорожья погибла молодая врач-анестезиолог Ольга Глыва.

Об этом сообщили на странице Запорожского медуниверситета в Facebook.

Известно, что девушке было 26 лет, она родом из Кропивницкого. В тот день девушка была в больнице на ночном дежурстве.

"Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую окончила в 2020 году. Впереди была целая жизнь, которую молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасению пациентов", - написали в публикации.

Напомним, в Запорожье ночью 4 февраля во время пожара погибли четыре человека. Это врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов. На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках.

На следующий день после пожара министр здравоохранения Максим Степанов срочно отправился в Запорожье для выяснения обстоятельств.

Кроме того, в Запорожской области объявили траур по погибшим в пожаре.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пожар в больнице в Запорожье

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться