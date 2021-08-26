Чи варто їхати в Кирилівку в кінці літа? Плюси і мінуси курорту

Погода в селищі все ще сприятлива для відпочинку, але є кілька недоліків

У Кирилівці бази відпочинку все ще приймають туристів. Колаж "Сьогодні"

Літній сезон вже добігає кінця, проте в курортній Кирилівці Запорізької області продовжують приймати відпочивальників.

Реклама

Чи варто їхати в Кирилівку в кінці літа, пише mv.org.ua.

Хоча літо вже закінчується, попереду буде ще оксамитовий сезон. Початком оксамитового сезону прийнято вважати час відразу після серпневих свят і до 20 чисел вересня, коли починають дути східні вітри, і відпочивати на пляжі стає некомфортно.

Плюси курорту в кінці серпня

З 25 серпня бази відпочинку починають знижувати вартість проживання в номерах. Орієнтовно вони знижуються до цін травня і початку червня, тобто нижче на 25 – 50%.

У селищі продовжує працювати значна частина магазинів, кафе, а також дельфінарій. Тобто, місця для розваг все ще є.

Згідно з прогнозом, останні дні літа будуть теплими. Синоптики обіцяють сонячну малохмарну погоду, без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від 25 до 28 градусів, а вночі 18-22 градусів.

Мінуси Кирилівки

У середині серпня на Азовському морі починається період цвітіння водоростей. Через велику кількість залишків водоростей море стає каламутним.

У морі все ще багато медуз. Місцеві жителі і відпочивальники пишуть, що час від часу ситуація змінюється, однак повністю море не очистилося.

Не медузами єдиними

Реклама

У цьому році Кирилівка страждає не тільки від навали медуз – відпочинок псує аномальна кількість комарів. За один такий похід до моря ввечері можна отримати кілька десятків укусів.

Проблема з аномальною кількістю комарів не тільки в Кирилівці. Сильно страждають від нашестя комах і в Бердянську Запорізької області, і в Генічеську Херсонської області.

Нагадаємо, у курортній Кирилівці Запорізької області після кожного, вже навіть невеликого шторму, топить Федотову косу. А прогулянкова вулиця перетворюється в брудне болото.