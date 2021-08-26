Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

Чи варто їхати в Кирилівку в кінці літа? Плюси і мінуси курорту

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
26 серпня, 10:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Погода в селищі все ще сприятлива для відпочинку, але є кілька недоліків
У Кирилівці бази відпочинку все ще приймають туристів. Колаж "Сьогодні"
У Кирилівці бази відпочинку все ще приймають туристів. Колаж "Сьогодні"

Літній сезон вже добігає кінця, проте в курортній Кирилівці Запорізької області продовжують приймати відпочивальників.

Реклама

Чи варто їхати в Кирилівку в кінці літа, пише mv.org.ua.

Читайте також:

Хоча літо вже закінчується, попереду буде ще оксамитовий сезон. Початком оксамитового сезону прийнято вважати час відразу після серпневих свят і до 20 чисел вересня, коли починають дути східні вітри, і відпочивати на пляжі стає некомфортно.

Плюси курорту в кінці серпня

  • З 25 серпня бази відпочинку починають знижувати вартість проживання в номерах. Орієнтовно вони знижуються до цін травня і початку червня, тобто нижче на 25 – 50%.
  • У селищі продовжує працювати значна частина магазинів, кафе, а також дельфінарій. Тобто, місця для розваг все ще є.
  • Згідно з прогнозом, останні дні літа будуть теплими. Синоптики обіцяють сонячну малохмарну погоду, без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від 25 до 28 градусів, а вночі 18-22 градусів.

Мінуси Кирилівки

  • У середині серпня на Азовському морі починається період цвітіння водоростей. Через велику кількість залишків водоростей море стає каламутним.
  • У морі все ще багато медуз. Місцеві жителі і відпочивальники пишуть, що час від часу ситуація змінюється, однак повністю море не очистилося.

Не медузами єдиними

Реклама

У цьому році Кирилівка страждає не тільки від навали медуз – відпочинок псує аномальна кількість комарів. За один такий похід до моря ввечері можна отримати кілька десятків укусів.

Проблема з аномальною кількістю комарів не тільки в Кирилівці. Сильно страждають від нашестя комах і в Бердянську Запорізької області, і в Генічеську Херсонської області.

Нагадаємо, у курортній Кирилівці Запорізької області після кожного, вже навіть невеликого шторму, топить Федотову косу. А прогулянкова вулиця перетворюється в брудне болото.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Медальній залік Паралімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Австралія АвстраліяAU
6
2
3
11
2
flag Китай КитайCN
6
1
4
11
3
flag ПКР ПКРRPC
4
1
2
7
4
flag Італія ІталіяIT
2
1
2
5
5
flag Нідерланди НідерландиNL
2
1
0
3
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
1
6
1
8
7
flag Україна УкраїнаUA
1
5
2
8
8
flag Іспанія ІспаніяES
1
2
0
3
9
flag Бразилія БразиліяBR
1
1
2
4
10
flag Франція ФранціяFR
1
1
1
3
Всі медалі Паралімпіади
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1581 випадок за добу
Докладніше
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Комаровський в темі
Чим малювання корисно для вашої дитини
Запитай у лікаря
Очікуєте прем'єру?
Перший плакат фільму "Spenser" з Крістен Стюарт
Back to school
Збираєш дитину до школи?
Яким повинен бути рюкзак школяра
Обрати
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти