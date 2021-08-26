Стоит ли ехать в Кирилловку в конце лета? Плюсы и минусы курорта

Погода в поселке все еще благоприятная для отдыха, но есть несколько недостатков

В Кирилловке базы отдыха все еще принимают туристов. Коллаж "Сегодня"

Летний сезон уже подходит к концу, однако в курортной Кирилловке Запорожской области продолжают принимать отдыхающих.

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Стоит ли ехать в Кирилловку в конце лета, пишет mv.org.ua.

Хотя лето уже кончается, впереди будет еще бархатный сезон. Началом бархатного сезона принято считать время сразу после августовских праздников и до 20 чисел сентября, когда начинают дуть восточные ветры, и отдыхать на пляже становится некомфортно.

Плюсы курорта в конце августа

С 25 августа базы отдыха начинают снижать стоимость проживания в номерах. Ориентировочно они падают к ценам мая и начала июня, то есть ниже на 25 – 50%.

В поселке продолжает работать значительная часть магазинов, кафе, а также дельфинарий. То есть, места для развлечений все еще есть.

Согласно прогнозу, последние дни лета будут теплыми. Синоптики обещают солнечную малооблачную погоду, без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от 25 до 28 градусов, а ночью 18-22 градусов.

Минусы Кирилловки

В средине августа на Азовском море начинается период цветения водорослей. Из-за обилия остатков водорослей море стает мутной.

В море все еще много медуз. Местные жители и отдыхающие пишут, что время от времени ситуация меняется, однако полностью море не очистилось.

Не медузами едиными

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В этом году Кирилловка страдает не только от нашествия медуз - отдых портит аномальное количество комаров. За один такой поход к морю вечером можно получить несколько десятков укусов.

Проблема с аномальным количеством комаров не только в Кирилловке. Сильно страдают от нашествия насекомых и в Бердянске Запорожской области, и в Геническе Херсонской области.

Напомним, в курортной Кирилловке Запорожской области после каждого, уже даже небольшого шторма, топит Федотову косу. А прогулочная улица превращается в грязное болото.