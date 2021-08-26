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Стоит ли ехать в Кирилловку в конце лета? Плюсы и минусы курорта

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
26 августа, 10:05
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Погода в поселке все еще благоприятная для отдыха, но есть несколько недостатков
В Кирилловке базы отдыха все еще принимают туристов. Коллаж "Сегодня"
В Кирилловке базы отдыха все еще принимают туристов. Коллаж "Сегодня"

Летний сезон уже подходит к концу, однако в курортной Кирилловке Запорожской области продолжают принимать отдыхающих.

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Стоит ли ехать в Кирилловку в конце лета, пишет mv.org.ua.

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Хотя лето уже кончается, впереди будет еще бархатный сезон. Началом бархатного сезона принято считать время сразу после августовских праздников и до 20 чисел сентября, когда начинают дуть восточные ветры, и отдыхать на пляже становится некомфортно.

Плюсы курорта в конце августа

  • С 25 августа базы отдыха начинают снижать стоимость проживания в номерах. Ориентировочно они падают к ценам мая и начала июня, то есть ниже на 25 – 50%.
  • В поселке продолжает работать значительная часть магазинов, кафе, а также дельфинарий. То есть, места для развлечений все еще есть.
  • Согласно прогнозу, последние дни лета будут теплыми. Синоптики обещают солнечную малооблачную погоду, без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от 25 до 28 градусов, а ночью 18-22 градусов.

Минусы Кирилловки

  • В средине августа на Азовском море начинается период цветения водорослей. Из-за обилия остатков водорослей море стает мутной.
  • В море все еще много медуз. Местные жители и отдыхающие пишут, что время от времени ситуация меняется, однако полностью море не очистилось.

Не медузами едиными

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В этом году Кирилловка страдает не только от нашествия медуз - отдых портит аномальное количество комаров. За один такой поход к морю вечером можно получить несколько десятков укусов.

Проблема с аномальным количеством комаров не только в Кирилловке. Сильно страдают от нашествия насекомых и в Бердянске Запорожской области, и в Геническе Херсонской области.

Напомним, в курортной Кирилловке Запорожской области после каждого, уже даже небольшого шторма, топит Федотову косу. А прогулочная улица превращается в грязное болото.

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