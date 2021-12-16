Тепер з інвалідністю. Ми дізналися, в якому стані побита школярка у Запоріжжі

Завдяки небайдужим людям вдалося зібрати необхідну суму на лікування, але не виключено, що знадобляться ще гроші

У Запоріжжі побили школярок. Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі подробиці жорстокого побиття 14-річної школярки з Запоріжжя Євгенії Корніченко. Як з'ясувалося, дівчинка має інвалідність.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла адвокат Оксана Швець-Хомутова.

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"Дівчинки, що напали на неї, промишляли тим, що робили подібне – відбирали телефони, вимагали "відкупні", – каже Оксана Швець-Хомутова. – Із Женею все сталося, починаючи з 17 жовтня. Одна з нападників вкрала у Жені телефон. До речі, нападниця була подругою Жені. Потім уже 22 листопада на території школи, де навчається Женя, сталося побиття. Було це не в навчальний час, а коли стемніло. Женю та інших дівчаток били п'ятеро. Нападникам, а йдеться про 15-річних, вручено підозри".

За словами правозахисниці, Євгенію вже виписали з лікарні.

"Лікарі робили їй операцію, рівняли ніс після перелому. Але потрібна ще додаткова операція з вирівнювання перегородки. Лікар сказав, що одночасно такі операції робити неможливо", – розповіла адвокат.

Після побиття у Євгенії почався біль у нирці, їй зробили УЗД і з'ясували, що у неї занижена нирка на 5 сантиметрів. Тепер дівчинці потрібен профільний лікар і буде діагностовано, чи після травми таке сталося. Відомо, що до побиття болю у нирці не було. Під час побиття школярка затуляла руками обличчя.

Також юрист додала, що батько однієї з нападаючих зателефонував мамі Євгенії, та зажадав забрати заяву з поліції.

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"Він сказав, що інакше включить свої важелі впливу у правоохоронних органах. До цього додав, що можливо після нового року "кине" їм дві тисячі в подарунок".

Як уточнила адвокат, завдяки небайдужим людям вдалося зібрати необхідну суму на лікування, але не виключено, що знадобляться ще гроші.

"Завдяки розголосу вдалося контролювати цю справу. Також після розголосу почали звертатись інші постраждалі. Адже це банда малоліток, яка ставила на лічильники інших дітей, вимагали телефони, відкупні. Діти їх боялися. Одна з тих, хто нападав, уже в СІЗО, решта – під домашнім арештом".

Що кажуть у поліції?

У пресслужбі поліції Запорізької області підтвердили, що відкрито та розслідується кримінальне провадження за статтями "Хуліганство" та "Вимагання". Якщо вину нападників визнають у суді, то їм загрожує до 7 років ув'язнення.

Що відомо про побиття?

Четверо дівчат жорстоко побили знайомих школярок через те, що одна з постраждалих нібито цілувалася з хлопцем головної нападниці. Також у потерпілих вимагала гроші на картку, як відкупні.

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Відео бійки з'явилося в одному з місцевих Telegram-каналів.

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