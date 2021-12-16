Теперь с инвалидностью. Мы узнали, в каком состоянии избитая школьница в Запорожье

Благодаря неравнодушным людям удалось собрать необходимую сумму на лечение, но не исключено, что понадобятся еще деньги

В Запорожье избили школьниц. Фото: коллаж "Сегодня"

Стали известны подробности жестокого избиения 14-летней школьницы из Запорожья Евгении Корниченко. Как выяснилось, девочка имеет инвалидность.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала адвокат Оксана Швец-Хомутова.

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"Напавшие на нее девочки промышляли тем, что совершали подобное – отбирали телефоны, требовали "откупные", – говорит Оксана Швец-Хомутова. – С Женей все произошло, начиная с 17 октября. Одна из нападавших украла у Жени телефон. Кстати, нападавшая была подругой Жени. Затем, уже 22 ноября, на территории школы, где учится Женя, произошло избиение. Было это не в учебное время, а когда стемнело. Женю и других девочек избивали пятеро. Нападавшим, а речь идет о 15-летних, вручены подозрения".

По словам правозащитницы, Евгению уже выписали из больницы.

"Врачи делали ей операцию, ровняли нос после перелома. Но нужна еще дополнительная операция по выравниванию перегородки. Врач сказал, что одновременно такие операции делать невозможно", – рассказала адвокат.

После произошедшего у Евгении начались боли в почке, ей сделали УЗИ и выяснили, что у нее занижена почка на 5 сантиметров. Теперь девочке нужен профильный врач и будет диагностировано, после травмы ли такое произошло. Известно, что до избиения болей в почке не было. Во время избиения школьница закрывала руками лицо.

Также юрист добавила, что отец одной из нападавших позвонил маме Евгении, потребовал забрать заявление из полиции.

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"Он сказал, что в противном случае включит свои рычаги влияния в правоохранительных органах. К этому добавил, что, возможно, после нового года "бросит" им две тысячу в подарок".

Как уточнила адвокат, благодаря неравнодушным людям удалось собрать необходимую сумму на лечение, но не исключено, что понадобятся еще деньги.

"Благодаря огласке получилось контролировать это дело. Также после огласки начали обращаться другие пострадавшие. Ведь это банда малолеток, которая ставила "на счетчики" других детей, вымогали телефоны, "откупные". Дети их боялись. Одна из нападавших уже в СИЗО, остальные – под домашним арестом".

Что говорят в полиции?

В пресс-службе полиции Запорожской области подтвердили, что открыто и расследуется уголовное производство по статье "Хулиганство" и "Вымогательство". Если вину нападавших признают в суде, то им грозит до 7 лет тюрьмы.

Что известно об избиении?

Четверо девушек жестоко избили знакомых школьниц из-за того, что одна из пострадавших якобы целовалась с парнем главной нападающей. Также у потерпевших требовали деньги на карту в виде откупных.

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Видео драки появилось в одном из местных Telegram-каналов.

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