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У нас все добре. У Кирилівці пляжі знову усипані медузами (відео)

8 серпня 2021 12:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У той же час готелі та бази відпочинку не поспішають давати реальну картину і запевняють туристів у відсутності корнеротів

Відпочиваючі воліють не купатися через безліч медуз / Фото: колаж "Сьогодні"

Відпочиваючі воліють не купатися через безліч медуз / Фото: колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці в морі знову багато медуз – туристам доводиться проводити час на березі, а від купання утриматися.

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Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь".

Що відбувається?

Відпочиваючі показали як на одній з баз відпочинку виглядає берег – все навколо практично всипане медузами. Так, що люди вважають за краще засмагати на пляжі, подалі від води.

Турист звернув увагу, що спеціально бронював номер завчасно. Оскільки в сім'ї є дитина, чоловік цікавився у адміністратора, чи є на базі медузи. На що йому відповіли: "У нас все добре".

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На відео видно, що значить нормально для Кирилівки – багато корнеротів і неможливість скупатися в морі, не піддаючи своє здоров'я на небезпеку.

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