У Кирилівці маленький хлопчик на пляжі пив пиво (відео)

На фото праворуч - хлопчик п'є пиво, скріншот з відео. Фото: колаж "Сьогодні"
У курортному селищі Кирилівка Запорізької області на пляжі маленький хлопчик пив з пляшки пиво, поки батьки розмовляли.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.
На кадрах ролика видно, що поки дорослі щось обговорювали, дитина приблизно 3-5 років встигла зробити кілька ковтків зі скляної пивної пляшки. Потім його батько все ж повернувся до дитини і спокійно забрав пляшку з алкоголем.
Читайте також:
Впала в люк із арматурою і сміттям. У Кирилівці відпочивальниця зламала ногу
У поліції відреагували
Дану інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, передає Verge.
Співробітники ювенальної превенції за даним фактом проводять перевірку і встановлюють всі деталі цієї події.
Також читайте інші новини по темі:
- У Кирилівці Запорізької області затримали жителя Полтавської області, який неадекватно себе вів на базі відпочинку, а після затримання і зовсім напав на поліцейського.
- У Кирилівці 17-річний хлопець перекинувся на квадроциклі.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: