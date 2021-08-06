У Кирилівці маленький хлопчик на пляжі пив пиво (відео)

Під час відпочинку на пляжі хлопчик тамував спрагу пивом біля батьків. У поліції відреагували

На фото праворуч - хлопчик п'є пиво, скріншот з відео. Фото: колаж "Сьогодні"

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області на пляжі маленький хлопчик пив з пляшки пиво, поки батьки розмовляли.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.

На кадрах ролика видно, що поки дорослі щось обговорювали, дитина приблизно 3-5 років встигла зробити кілька ковтків зі скляної пивної пляшки. Потім його батько все ж повернувся до дитини і спокійно забрав пляшку з алкоголем.

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У поліції відреагували

Дану інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, передає Verge.

Співробітники ювенальної превенції за даним фактом проводять перевірку і встановлюють всі деталі цієї події.

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