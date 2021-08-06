Русский
$ 26,94
31,9
  1. Новини в регіонах
  2. Запоріжжя Новини

У Кирилівці маленький хлопчик на пляжі пив пиво (відео)

6 серпня 2021 8:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Під час відпочинку на пляжі хлопчик тамував спрагу пивом біля батьків. У поліції відреагували

На фото праворуч - хлопчик п'є пиво, скріншот з відео. Фото: колаж "Сьогодні"

На фото праворуч - хлопчик п'є пиво, скріншот з відео. Фото: колаж "Сьогодні"

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області на пляжі маленький хлопчик пив з пляшки пиво, поки батьки розмовляли.

Реклама

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.

На кадрах ролика видно, що поки дорослі щось обговорювали, дитина приблизно 3-5 років встигла зробити кілька ковтків зі скляної пивної пляшки. Потім його батько все ж повернувся до дитини і спокійно забрав пляшку з алкоголем.

Читайте також:

Реклама

Впала в люк із арматурою і сміттям. У Кирилівці відпочивальниця зламала ногу

В тренді
У ресторані Кам'янського повісили карту з "російським" Кримом – фото
Територію півострова замалювали тим же кольором, що і РФ. Фото: Максим Городенко

У поліції відреагували

Дану інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, передає Verge.

Співробітники ювенальної превенції за даним фактом проводять перевірку і встановлюють всі деталі цієї події.

Також читайте інші новини по темі:

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Медузи повернулися. Свіжі фото з курортної Кирилівки
Медузи повернулися. Свіжі фото з курортної КирилівкиЗапоріжжя
Дешевої їжі вистачає. Скільки коштує обід у Кирилівці – відео
Дешевої їжі вистачає. Скільки коштує обід у Кирилівці – відеоЗапоріжжя
Вивозять майже два причепи щодня. Як на пляжі в Кирилівці прибирають медуз – фото і відео
Вивозять майже два причепи щодня. Як на пляжі в Кирилівці прибирають медуз – фото і відеоЗапоріжжя
Поїзд
Поїзд "Інтерсіті+" Київ – Запоріжжя затримується на три години: що сталосяУкраїна
У Кирилівці гідроцикл врізався у
У Кирилівці гідроцикл врізався у "банан" з людьми – є постраждаліЗапоріжжя
Затоплені вулиці і повалені дерева. У двох областях України пронісся ураган (відео)
Затоплені вулиці і повалені дерева. У двох областях України пронісся ураган (відео)Запоріжжя

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти