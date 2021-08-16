У Кирилівці збирають "урожай" медуз (фото)

У Кирилівку знову повернулися медузи. З 6-тої ранку на комунальному пляжі приступили до їх збору.
Про це повідомляє РІА Мелітополь.
"Хочу розвіяти міфи, сьогодні 16 серпня за ніч на берег викинуло медузи. А о 6-тій ранку приїхали працівники комунальної служби і збирали їх на трактор. Так що все нормально в селищі, медуз трохи, їх збирають періодично, чоловік вчора купався, нічого не пекло", – діляться обстановкою на курорті відпочивальники.
Також повідомляється, що на пляжі аншлагу сьогодні немає.
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Що робити, якщо вжалила медуза
В Азовському морі поширений вид медуз – корнерот. Хоча опік від корнерота не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і людей похилого віку. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми.
Що радять лікарі:
- У разі контакту з твариною прийняти антигістамінний препарат.
- Промити обпечене місце морською або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.
- Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-вим оцтом.
Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка скупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.
Крім того, у Бердянську Запорізької області полчища медуз псують настрій відпочивальникам – через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.