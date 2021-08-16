Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

У Кирилівці збирають "урожай" медуз (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
16 серпня, 15:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У морській воді на пляжах популярного курортного селища Кирилівка на Азовському узбережжі Запорізької області 16 серпня знову помітили медуз
У Кирилівці чистять пляжі від медуз. Фото: колаж "Сьогодні"
У Кирилівці чистять пляжі від медуз. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кирилівку знову повернулися медузи. З 6-тої ранку на комунальному пляжі приступили до їх збору.

Реклама

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

"Хочу розвіяти міфи, сьогодні 16 серпня за ніч на берег викинуло медузи. А о 6-тій ранку приїхали працівники комунальної служби і збирали їх на трактор. Так що все нормально в селищі, медуз трохи, їх збирають періодично, чоловік вчора купався, нічого не пекло", – діляться обстановкою на курорті відпочивальники.

Також повідомляється, що на пляжі аншлагу сьогодні немає.

Читайте також:

Реклама

Процес іде вже 40 років – звідки в Кирилівці взялася навала медуз

Що робити, якщо вжалила медуза

В Азовському морі поширений вид медуз – корнерот. Хоча опік від корнерота не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і людей похилого віку. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми.

Що радять лікарі:

  • У разі контакту з твариною прийняти антигістамінний препарат.
  • Промити обпечене місце морською або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.
  • Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-вим оцтом.

Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка скупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

Крім того, у Бердянську Запорізької області полчища медуз псують настрій відпочивальникам – через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Дашборд
У тренді
Тести
Показати більше
Історії про спорт
Більше історій
психологія азарту
Більше порад
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Пряма трансляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-2019 в Україні
417 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Як вентиляція повітря будинку захистить від COVID-19
Спитай у лікаря
Петраков - тренер збірної. Ваша думка?
Новий тренер збірної
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Визит Зеленського до Байдена у Вашінгтон
Докладніше
Курс валют
Курс доллару сьогодні
Дізнатися
Оксамитовий сезон
Де тепло на морі восени
Дізнатися
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Наталі Портман для Vogue China
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Де Україна? Дізнайся!
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Гороскоп на серпень
Для всіх знаків зодіаку
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Україна
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти