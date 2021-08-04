У Кирилівці помітили кладовище медуз (відео)

Цього року туристи на українських курортах зіткнулися з цілою низкою незручностей: зграї сонечок, величезна кількість комарів і медуз в морі

Медуз в Азовському морі стало менше. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кирилівці Запорізької області пляжі буквально всипані трупами медуз. Їх, ймовірно, після шторму викинуло на берег.

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Відпочиваючі діляться в соціальних мережах відповідними відео.

"Ось їх прибило до берега, вода ще більш-менш чиста. Їх (медуз – ред.) майже немає. Море чисте", – поділився один з відпочиваючих.

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Що робити, якщо вжалила медуза

В Азовському морі поширений вид медуз – корнерот. Хоча опік від корнерота не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми.

Що радять лікарі:

У разі контакту з твариною прийняти антигістамінний препарат.

Промити обпечене місце морської або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.

Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.

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Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці дитина постраждала від медуз– дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

Також нагадаємо, у Бердянську Запорізької області навала медуз псує настрій відпочивальникам– через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.