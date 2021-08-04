У Кирилівці помітили кладовище медуз (відео)

Медуз в Азовському морі стало менше. Фото: колаж "Сьогодні"
У Кирилівці Запорізької області пляжі буквально всипані трупами медуз. Їх, ймовірно, після шторму викинуло на берег.
Відпочиваючі діляться в соціальних мережах відповідними відео.
"Ось їх прибило до берега, вода ще більш-менш чиста. Їх (медуз – ред.) майже немає. Море чисте", – поділився один з відпочиваючих.
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Що робити, якщо вжалила медуза
В Азовському морі поширений вид медуз – корнерот. Хоча опік від корнерота не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми.
Що радять лікарі:
- У разі контакту з твариною прийняти антигістамінний препарат.
- Промити обпечене місце морської або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.
- Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.
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Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці дитина постраждала від медуз– дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.
Також нагадаємо, у Бердянську Запорізької області навала медуз псує настрій відпочивальникам– через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.