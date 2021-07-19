У Кирилівці влаштували "контактний зоопарк". Крокодила і мавпу вивели на спеку (відео)

У курортній Кирилівці Запорізької області чоловік намагався заробити на крокодилі і мавпочці. Тварин він виводив на "роботу" прямо на пляж, пропонуючи з ними сфотографуватися.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Компас Одеса".
На записі видно, що чоловік ходить на березі з крокодилом на повідку, а мавпа сидить у нього на плечах.
"На пляжі Кирилівки вигулювали крокодила і мавпочку. На узбережжі влаштували контактний зоопарк. Туристам пропонували сфотографуватися за плату", – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше в Скадовську Херсонської області власники коня перефарбували тварина в зебру і вивели на пляж у спеку. Тварину настільки реалістично розмалювали, що деякі навіть засумнівалися у тому, чи не справжня це зебра.
Крім того, раніше в Житомирі місцевий житель викинув цуценя з третього поверху . Тварину намагалися врятувати ветеринари, але вона загинула.