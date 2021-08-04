Українська
$ 26,84
31,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Кирилловке заметили кладбище медуз (видео)

4 августа 2021 10:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В этом году туристы на украинских курортах столкнулись с целым рядом неудобств: стаи божьих коровок, огромное количество комаров и медуз в море

Медуз в Азовском море стало меньше. Фото: коллаж "Сегодня"

Медуз в Азовском море стало меньше. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кирилловке Запорожской области пляжи буквально усыпаны трупами медуз. Их, вероятно, после шторма выкинуло на берег.

Реклама

Отдыхающие делятся в социальных сетях соответствующими видео.

"Вот их прибило к берегу, вода еще более-менее чистая. Их (медуз – ред.) почти нет. Море чистое", – поделился один из отдыхающих.

Читайте также:

Реклама

Вывозят почти два прицепа ежедневно. Как на пляже в Кирилловке убирают медуз – фото и видео

В тренде
В ресторане Каменского повесили карту с "российским" Крымом – фото
Территорию полуострова зарисовали тем же цветом, что и РФ. Фото: Максим Городенко

Что делать, если ужалила медуза

В Азовском море распространен вид медуз – корнерот. Хотя ожог от корнерота не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги.

Что советуют врачи:

  • В случае контакта с животным принять антигистаминный препарат.
  • Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.
  • Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

Читайте другие новости по теме:

Реклама

Ранее мы сообщали, чтов Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Также напомним, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Процесс идет уже 40 лет – откуда в Кирилловке взялись полчища медуз
Процесс идет уже 40 лет – откуда в Кирилловке взялись полчища медузЗапорожье
Дешевой еды хватает. Сколько стоит обед в Кирилловке – видео
Дешевой еды хватает. Сколько стоит обед в Кирилловке – видеоЗапорожье
Вывозят почти два прицепа ежедневно. Как на пляже в Кирилловке убирают медуз – фото и видео
Вывозят почти два прицепа ежедневно. Как на пляже в Кирилловке убирают медуз – фото и видеоЗапорожье
Поезд
Поезд "Интерсити+" Киев – Запорожье задерживается на три часа: что произошлоУкраина
В Кирилловке гидроцикл врезался в
В Кирилловке гидроцикл врезался в "банан" с людьми – есть пострадавшиеЗапорожье
Есть ли медузы? Что сейчас происходит в Кирилловке (видео)
Есть ли медузы? Что сейчас происходит в Кирилловке (видео)Запорожье

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять