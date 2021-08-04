В Кирилловке заметили кладбище медуз (видео)

В этом году туристы на украинских курортах столкнулись с целым рядом неудобств: стаи божьих коровок, огромное количество комаров и медуз в море

Медуз в Азовском море стало меньше. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кирилловке Запорожской области пляжи буквально усыпаны трупами медуз. Их, вероятно, после шторма выкинуло на берег.

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Отдыхающие делятся в социальных сетях соответствующими видео.

"Вот их прибило к берегу, вода еще более-менее чистая. Их (медуз – ред.) почти нет. Море чистое", – поделился один из отдыхающих.

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Что делать, если ужалила медуза

В Азовском море распространен вид медуз – корнерот. Хотя ожог от корнерота не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги.

Что советуют врачи:

В случае контакта с животным принять антигистаминный препарат.

Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

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Ранее мы сообщали, чтов Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Также напомним, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.