Вивозять майже два причепи щодня. Як на пляжі в Кирилівці прибирають медуз – фото і відео

У Кирилівці медуз вивозять з пляжу причепами. Колаж "Сьогодні"
У Кирилівці Запорізької області місцеві жителі виходили на мітинги через нашестя медуз, але владі це не сподобалося. Чиновники стверджують, що комунальники з моменту появи проблеми щоранку з 5:00 до 6:00 виїжджають на прибирання пляжу.
Про це повідомили на сайті сільради.
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"Робили вони це (прибирали медуз, – Ред.) і у дні, коли під будівлею селищної ради збиралися люди та висловлювали своє незадоволення, у тому числі і великим накопиченням медуз на пляжах та узбережжі Кирилівки", – написали на сайті.
Небайдужі допомагали прибирати медуз
Зазначається, що щоранку комунальники вивозили 1-1,5 повних тракторних причепа мертвих медуз. У цьому їм допомагали місцеві жителі.
"Допомагають у цьому і добровольці – жителі селища, які віддають перевагу реальним діям у боротьбі із проблемою усіх жителів Кирилівки, а не організації та участі у мітингах, що негативно впливають на імідж нашого курорту", – йдеться у повідомленні.
Також влада закликала інших небайдужих жителів приєднатися до прибирання медуз.
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