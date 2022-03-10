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У Мелітополі військові РФ викрали депутата

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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10 березня, 10:04
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У будинку депутата провели обшук, а також вилучили телефони
Під Запоріжжям викрали депутата облради
Під Запоріжжям викрали депутата облради / Фото: Колаж: Сьогодні

Озброєні російські окупанти увірвалися до будинку депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової та відвезли її у невідомому напрямку.

Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у Facebook.

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"Сьогодні в Мелітополі о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку", – написав він.

Він повідомив, що у будинку депутата провели обшук, вилучили телефони.

Яка обстановка у Мелітополі

У Мелітополі окупанти закликають містян дивитися російські новини. Людям роздали список російських телеграм-каналів, які, на їхню думку, слід читати. Проте українська влада неодноразово закликала людей у всіх куточках країни не вірити цим байкам.

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Жителі міста вже кілька днів намагаються вигнати загарбників. 3 березня у Мелітополі проходив масштабний мітинг проти окупантів. Люди кричали їм: "Додому! Додому!". Також був плакат з легендарним написом: "Російський військовий корабель, йди нах*й".

4 березня з прапорами України та криками "Ганьба!" у Мелітополі люди знову вийшли на мітинг проти окупантів.

Така ситуація не лише у Мелітополі. Дивіться відео, як армію РФ зустрічають в українських містах і відправляють кудись подалі.

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