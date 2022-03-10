В Мелитополе военные РФ похитили депутата

Вооруженные российские оккупанты ворвались в дом депутата Запорожского облсовета Лейлы Ибрагимовой и увезли ее в неизвестном направлении.
Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в Facebook.
"Сегодня в Мелитополе в 6 утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея. Лейла Ибрагимова была отвезена в неизвестном направлении", – написал он.
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Он сообщил, что в доме депутата провели обыск, изъяли телефоны.
Какая обстановка в Мелитополе
В Мелитополе оккупанты призывают горожан смотреть российские новости. Людям раздали список российских telegram-каналов, которые, по их мнению, нужно читать. Однако украинская власть неоднократно призывала людей во всех уголках страны не верить этим басням.
Жители города уже несколько дней пытаются выгнать захватчиков. 3 марта в Мелитополе проходил масштабный митинг против оккупантов. Люди кричали им: "Домой! Домой!". Также был плакат с легендарной надписью: "Русский военный корабль, иди нах*й".
4 марта с флагами Украины и криками "Ганьба!" в Мелитополе люди снова вышли на митинг против оккупантов.
Такая ситуация не только в Мелитополе. Смотрите видео, как армию РФ встречают в украинских городах и отправляют куда подальше.