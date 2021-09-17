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В Запорожье отец похитил годовалую дочь прямо из коляски – новые подробности

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 сентября, 20:48
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Мать ребенка думает, что ее муж мог уехать с малышкой за границу или в оккупированный Крым
В Запорожье отец похитил ребенка и скрылся
В Запорожье отец похитил ребенка и скрылся / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье похитили маленькую девочку, которой нет даже полтора года. Люди в масках просто выдернули ребенка из коляски, посадили в машину и повезли неизвестно куда. Мать подозревает, что дочь похитил ее отец.

"Сегодня" узнавали подробности дела.

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Как произошло похищение

Маленькую Мирославу украли прямо у подъезда, когда бабушка вышла с ней на прогулку. Подъехала красная машина, выбежали двое мужчин в фуражках и медицинских масках, рассказывает бабушка девочки.

"Один из них, который водитель, начал отталкивать меня от коляски, другой – вынимать ребенка из коляски, ребенок спал", – сказала Светлана Ретинская.

Женщина упала на землю, а мужчины с ее внучкой быстро уехали. Бабушка сразу вызвала полицию. Автомобиль неизвестные оставили за несколько километров – в одном из дворов. Очевидно, пересели в другой транспорт. Копы изъяли авто и привезли в райотдел. Светлана подтверждает: именно туда затащили внучку.

"Как оказалось, эта машина была прокатная. Сейчас допрашивают человека, который сдал эту машину в прокат и, наверное, мы тогда узнаем, кто же брал ее", – добавила Светлана.

Мать думает, что похититель – отец

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Мать маленькой Мирославы Кристина предполагает – с похищением может быть связан ее муж Дмитрий, отец девочки. Она хочет с ним расстаться, а он таким образом пытается помешать, уверена женщина.

После похищения звонила мужу, но телефон выключен уже вторые сутки, говорит Кристина.

Дмитрий – из Киева, Кристина с дочерью жили вместе с ним, пока в марте этого года не приехали к бабушке в Запорожье. "Сегодня" приехали к дому Дмитрия. Это элитная многоэтажка. Вход на территорию – только по карте.

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Двери журналистам не открыл ни он, ни соседи. В подъезде только вахтер подтверждает – в квартире действительно живет отец ребенка. Кристина опасается, что муж вывезет Мирославу за границу или в оккупированный Крым. Говорит, там живет его мать.

Спустя время отец Мирославы наконец вышел на связь. По предварительным данным, дочь у него, сообщили "Сегодня" в полиции. И где именно они – неизвестно. В области объявили план "Перехват".

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