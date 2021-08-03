У Запоріжжі спалахнула багатоповерхівка, людей евакуювали посеред ночі (фото)

Причина пожежі поки що невідома, ведеться розслідування. Станом на ранок, 3 серпня, дах будинку все ще димить

Загоряння на даху багатоповерхівки сталося вночі. Фото: ДСНС

У Запоріжжі горіла багатоповерхівка на вулиці Сержанта Медведєва, 7. Зі своїх помешкань були евакуйовані мешканці 34 квартир.

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Про це повідомляє мер міста Володимир Буряк на своїй сторінці в Facebook.

На щастя, жертв і постраждалих серед мешканців будинку немає. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Рятувальники евакуювали людей. Фото: ДСНС

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На базі 66-ї школи було розгорнуто штаб консолідації постраждалих, а в гуртожитку педагогічного коледжу – місця для ночівлі людей.

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На місці події працюють рятувальники. Фото: Володимир Буряк/Facebook В тренді У ресторані Кам'янського повісили карту з "російським" Кримом – фото

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Мер міста доручив виділити кошти з резервного фонду і почати відновлювальні роботи, як тільки дозволять рятувальники.

"Наразі з будинку ще йде дим – на допомогу пожежникам виїхала вишка КП "Запоріжремсервіс", працівники якого допомагатимуть проводити розбір даху. На 8.30 збираю засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій", – додав мер.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах АТБ.

Також нагадаємо, на Позняках у ТЦ "Піраміда" спалахнула пожежа – у небо піднявся стовп чорного диму.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: