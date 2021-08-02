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На Закарпатті блискавка влучила в житловий будинок: спалахнула пожежа

2 серпня 2021 16:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Займання загасили рятувальники, але вогонь знищив більшу частину покрівлі будівлі і особисті речі господарів

На Закарпатті гасили пожежу через удар блискавки

На Закарпатті гасили пожежу через удар блискавки / Фото: ГСЧС

В Україні сталася ще одна пожежа через блискавку. У Закарпатській області в селі Солотвино розряд блискавки влучив у приватний будинок. У результаті загорівся дах. Вогонь охопив також сусідню будівлю.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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За даними рятувальників, інцидент стався ввечері 1 серпня під час грози. Після удару блискавки в будинку вимкнулося світло. У той момент чоловік господині сидів в альтанці у саду, тому не постраждав. Коли він підійшов ближче до знеструмленими дому, то побачив вогонь, який виривався з-під даху.

Незабаром полум'я перекинулося і на прибудовану поруч літню кухню. На виклик прибули рятувальники відразу з декількох пожежних частин.

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Вогонь загасили, але пожежа знищила 450 квадратних метрів перекриття та особисті речі господарів. Рятувальникам також вдалося врятувати від загоряння сусідський житловий будинок.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок у цьому році, коли через блискавку починалися пожежі. Раніше в Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.

Крім того, у Херсонській області блискавка вбила фермера, який працював у полі. Ще один чоловік сильно постраждав, але вижив.

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