В Запорожье вспыхнула многоэтажка, людей эвакуировали посреди ночи (фото)

Причина пожара пока еще неизвестна, ведется расследование. По состоянию на утро, 3 августа, крыша дома все еще дымится

Возгорание на крыше многоэтажки произошло ночью. Фото: ГСЧС

В Запорожье горела многоэтажка на улице Сержанта Медведева, 7. Из своих домов были эвакуированы жильцы 34 квартир.

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Об этом сообщает мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

К счастью, жертв и пострадавших среди жителей дома нет. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Спасатели эвакуировали людей. Фото: ГСЧС

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На базе 66-й школы был развернут штаб консолидации пострадавших, а в общежитии педагогического колледжа – места для ночлега людей.

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На месте происшествия работают спасатели. Фото: Владимир Буряк/Facebook В тренде В ресторане Каменского повесили карту с "российским" Крымом – фото

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Мэр города поручил выделить средства из резервного фонда и начать восстановительные работы как только позволят спасатели.

"Сейчас из дома еще идет дым – на помощь пожарным выехала вышка КП "Запорожремсервис", работники которого будут помогать проводить разбор крыши. На 8.30 собираю заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – добавил мэр.

Ранее мы сообщали, что под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ.

Также напомним, на Позняках у ТЦ "Пирамида" вспыхнул пожар – в небо поднялся столб черного дыма.

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