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У Запорізькій області чоловік випив бензин і пішов курити: він у реанімації з опіками

11 червня 2021 15:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Чоловік був настільки п'яний, що переплутав пляшки і не зрозумів, що це був бензин – зараз він у реанімації

У Запорізькій області в лікарню госпіталізували чоловіка з опіками. Він випадково випив бензин і після цього пішов курити.

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Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що 28-річного жителя села Приморське Василівського району привезли в запорізьку лікарню з термічними опіками I-II ступеня грудної клітки, живота, 40% верхніх кінцівок.

061.ua посилаючись на свої джерела пише, що чоловік прийшов до свого знайомого і кілька днів з ним випивав. У будинку він знайшов пляшку з рідиною, зробив кілька ковтків і вийшов на вулицю, щоб покурити.

Виявилося, у пляшці був бензин, але чоловік був дуже п'яний, щоб розрізнити. Зараз він перебуває у відділенні реанімації у важкому стані.

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У поліції зазначили, що зараз з'ясовують усі деталі інциденту.

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Нагадаємо, у Кривому Розі хлопець облив вагітну бензином і підпалив. Дівчина близько тижня провела в лікарні, але медики не змогли її врятувати.

Крім того, у Дніпрі помер 12-річний хлопчик, який 22 травня випадково підпалив себе.

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