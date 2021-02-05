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У Запорізькій області під колеса автомобіля потрапили троє військових (фото)

5 лютого, 12:29

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Копи відкрили кримінальне провадження

В Енергодарі Запорізької області легковий автомобіль збив трьох військовослужбовців, які переходили дорогу.

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Як розповіли в пресслужбі ГУ НП, жінка-водій автомобіля Кіа Rіо, 1969 року народження, рухаючись по вулиці Курчатова, не дотрималася безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснила наїзд на трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до міської лікарні

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За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 КК України).

Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі у ДТП постраждали 14 людей. На вулиці Бородинській водій автобуса Mercedes-Benz виїхав за межі проїзної частини, маршрутка з пасажирами врізалася в електроопору.

Також нагадаємо, в Одесі п'яний водій збив двох дітей. Зараз вони в лікарні.

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ДТП військовослужбовці запорізька область енергодар постраждалі
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