У Запорізькій області під колеса автомобіля потрапили троє військових (фото)

В Енергодарі Запорізької області легковий автомобіль збив трьох військовослужбовців, які переходили дорогу.
Як розповіли в пресслужбі ГУ НП, жінка-водій автомобіля Кіа Rіо, 1969 року народження, рухаючись по вулиці Курчатова, не дотрималася безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснила наїзд на трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.
Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до міської лікарні
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 КК України).
Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі у ДТП постраждали 14 людей. На вулиці Бородинській водій автобуса Mercedes-Benz виїхав за межі проїзної частини, маршрутка з пасажирами врізалася в електроопору.
Також нагадаємо, в Одесі п'яний водій збив двох дітей. Зараз вони в лікарні.
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