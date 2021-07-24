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Медузи зникли? У Кирилівці показали чисте море – фото і відео

24 липня 2021 13:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Відпочивальники радіють, що тепер у морі можна спокійно купатися

Якщо раніше на березі була навала медуз, то зараз їх практично немає. Колаж "Сьогодні"

Якщо раніше на березі була навала медуз, то зараз їх практично немає. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області відпочивальники показали в Мережі чисте море, заявивши, що медузи кудись зникли. Однак так говорять не всі туристи – деякі все ще викладають відео з величезною кількістю медуз.

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Користувач Євгеній Гуртовенко написав в Instagram, що сьогодні, 24 липня, у морі можна спокійно купатися – медуз майже немає.

"Друзі, нарешті можна сміливо купатися в морі! Медуз майже немає, тіло не щипає! І не так жарко як було!" , – заявив він.

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Також чисте море показали на сторінці під ніком karina.kirillovka.

Скріншот з соцмережі

Крім того, медузи зникли в районі Арабатської стрілки. Відпочивальниця Віка Середа написала, що ще вчора, 23 липня, море було практично чисте, а медуз вивозили технікою.

Скріншот з соцмережі

Водночас інші користувачі Мережі повідомляють, що на березі все ще є натовп медуз.

На деяких ділянках величезні медузи лежать на березі.

Скріншот з соцмережі
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Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

Крім того, у Бердянську Запорізької області полчища медуз псують настрій відпочивальникам- через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.

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