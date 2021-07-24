Медузи зникли? У Кирилівці показали чисте море – фото і відео

Відпочивальники радіють, що тепер у морі можна спокійно купатися

Якщо раніше на березі була навала медуз, то зараз їх практично немає. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області відпочивальники показали в Мережі чисте море, заявивши, що медузи кудись зникли. Однак так говорять не всі туристи – деякі все ще викладають відео з величезною кількістю медуз.

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Користувач Євгеній Гуртовенко написав в Instagram, що сьогодні, 24 липня, у морі можна спокійно купатися – медуз майже немає.

"Друзі, нарешті можна сміливо купатися в морі! Медуз майже немає, тіло не щипає! І не так жарко як було!" , – заявив він.

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Також чисте море показали на сторінці під ніком karina.kirillovka.

Скріншот з соцмережі

Крім того, медузи зникли в районі Арабатської стрілки. Відпочивальниця Віка Середа написала, що ще вчора, 23 липня, море було практично чисте, а медуз вивозили технікою.

Скріншот з соцмережі

Водночас інші користувачі Мережі повідомляють, що на березі все ще є натовп медуз.

На деяких ділянках величезні медузи лежать на березі.

Скріншот з соцмережі

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Нагадаємо, у Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.

Крім того, у Бердянську Запорізької області полчища медуз псують настрій відпочивальникам- через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.