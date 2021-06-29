Жорстоке побиття дівчини в магазині Запоріжжя: в МВС відреагували

У Запоріжжі проти чоловіка, який в магазині жорстоко побив свою колишню співмешканку, яка вирішила піти від нього, відкрили провадження.

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Про це повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Заступник міністра зазначив, що чоловіка, який побив свою колишню дівчину, притягнуть до відповідальності за побиття і хуліганство. Начальник поліції Запорізької області Микола Лушпієнко також проведе службове розслідування, оскільки потерпіла двічі зверталася в поліцію, проте їй відмовили у захисті.

"У Верховній Раді є законопроєкт №5629, авторства групи народних депутатів за сприяння експертів МВС та Національної поліції. Цим законопроєктом передбачається введення в законодавче поле обов'язковості носіння сімейним насильником GPS-браслета, який буде контролювати відстань між нападником та потерпілою", – наголосив Геращенко.

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Що сталося

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27 червня в Запоріжжі чоловік на очах у свідків побив колишню співмешканку просто в магазині, де вона працює продавщицею, про цю ситуацію повідомила заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

Крім цього, дісталося ще одній продавщиці, яка намагалася вгамувати чоловіка. На місце події викликали поліцейських і охорону, які затримали дебошира. На нього написали заяву. Напад зняли камери відеоспостереження. Однак через годину чоловіка вже відпустили.

У постраждалої після нападу був зламаний ніс, вона отримала численні забої і струс мозку.

Бив і переслідував

Чиновниця зазначила, що дівчина страждає від насильства з боку колишнього співмешканця не вперше. Також повідомляється, що постраждала декілька разів зверталася до поліції, але реакції не було ніякої, і чоловік продовжував її переслідувати та погрожувати.

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"Це вже не перший його напад. До цього була зламана рука і купа побоїв. Дівчина тричі писала заяву, їй сказали, що немає відеопідтвердження. Цього разу відео є, але я думаю – результату не буде. Постійно її переслідує, погрожує", – написала Некрасова.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкою.

Також нагадаємо, у Кременчуці чоловік півтора року жорстоко бив дружину.

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