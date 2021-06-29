Жестокое избиение девушки в магазине Запорожья: в МВД отреагировали

После нападения мужчину отпустили, а избитую девушку забрала скорая помощь. Геращенко отреагировал на скандал

В Запорожье против мужчины, который в магазине жестоко избил свою бывшую сожительницу, которая решила уйти от него, открыли производство.

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Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Заместитель министра отметил, что мужчину, который избил свою бывшую девушку, привлекут к ответственности за избиение и хулиганство. Начальник полиции Запорожской области Николай Лушпиенко также проведет служебное расследование, поскольку потерпевшая дважды обращалась в полицию, однако ей отказали в защите.

"В Верховной Раде есть законопроект №5629, авторства народных депутатов при содействии экспертов МВД и Национальной полиции. Этим законопроектом предусматривается введение в законодательное поле обязательности ношения семейным насильником GPS-браслета, который будет контролировать расстояние между нападающим и потерпевшей", — отметил Геращенко.

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Что произошло

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27 июня в Запорожье мужчина на глазах у свидетелей избил бывшую сожительницу просто в магазине, где она работает продавщицей, об этой ситуации сообщила заместитель главы Запорожской ОГА Злата Некрасова.

Кроме этого, досталось еще одной продавщице, которая пыталась угомонить мужчину. На место происшествия вызвали полицейских и охрану, которые задержали дебошира. На него написали заявление. Нападение засняли камеры видеонаблюдения. Однако через час мужчину уже отпустили.

У пострадавшей после нападения был сломан нос, она получила многочисленные ушибы и сотрясение мозга.

Избивал и преследовал

Чиновник отметила, что девушка страдает от насилия со стороны бывшего сожителя не впервые. Также сообщается, что пострадавшая несколько раз обращалась в полицию, но реакции не было никакой, и мужчина продолжал ее преследовать и угрожать.

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"Это уже не первое его нападение. До этого была сломана рука и куча побоев. Девушка 3 раза писала заявление, ей сказали, что нет видеоподтверждения. В этот раз видео есть, но я думаю – результата не будет. Постоянно ее преследует, угрожает", – написала Некрасова.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне мужчина выгнал из дома жену с маленькой дочерью, чтобы жить с любовницей.

Также напомним, в Кременчуге муж полтора года жестоко избивал супругу.

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