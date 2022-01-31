Жуткое убийство. В Запорожской области ребенка залили бетоном, а тело женщины утопили

Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве мальчика – один из них признался в еще одном преступлении

В Запорожской области расследуют двойное убийство / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области произошло двойное убийство – 11-летнего мальчика забили до смерти и залили бетоном в подвале, а 48-летнюю женщину убили и выбросили тело в реку. Копы уже задержали двух подозреваемых.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Детали трагедии

Отмечается, что женщина и ребенок исчезли в сентябре 2021 года в Запорожье. 11-летний мальчик часто убегал из дома, но всегда возвращался. Последний раз оказался фатальным – мужчины закрыли ребенка в подвале, долго там держали и избивали. Когда он скончался, там же закопали и залили бетоном.

Когда копы поймали злоумышленников, один из них признался в еще одном убийстве. Мужчина сказал, что из-за плохих отношений они похитили женщину и до смерти избили. Чтобы скрыть следы преступления, они сожгли личные вещи и одежду жертвы, а тело с привязанными шлакоблоками выбросили в реку.

Где сейчас подозреваемые

Мужчинам уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве и похищении человека. Суд назначил им меру пресечения – содержание под стражей.