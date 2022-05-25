Ахметов розповів, скільки Росія заплатить за знищену "Азовсталь"

Активно ведеться кропітка юридична робота

За "Азовсталь" боролися на межі можливості, тепер мають заплатити / Колаж "Сьогодні" / Фото Reuters

Росія повинна заплатити як за страждання українців, так і за зруйновані її діями підприємства. І робота в цьому напрямку вже ведеться не тільки на державному рівні.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв’ю виданню "Новое время".

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Що відомо

"Після початку широкомасштабного нападу РФ 24 лютого 2022 року такі підприємства, як Азовсталь, ММК ім. Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС і ще десятки об'єктів промислової інфраструктури й зеленої енергетики частково або повністю знищено, або вимушено виведено з експлуатації. Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів. Однозначно ми пред’явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота щодо цих питань. Ми будемо пред’являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях", – зазначив Ахметов.

За словами бізнесмена, відновлювальна вартість втрати ММК ім. Ілліча та Азовсталі через російську агресію становить від $17 до $20 млрд.

"Остаточну суму буде визначено в позовній заяві до Росії", – сказав Рінат Ахметов.

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Інтерв'ю

Війна, яку Росія без жодної причини розв’язала проти України, – це геноцид, вважає Рінат Ахметов.

Україна має стати повноправним членом Євросоюзу, де десятиліттями бізнес та влада співіснують за відповідними правилами. Саме за цими правилами повинна жити й Україна, вважає бізнесмен.

Рінат Ахметов продовжує підтримувати Україну і його погляди та цінності завжди були і залишаються проукраїнськими.

Також він зазначає, що вірить у перемогу України і відновлення українського суверенітету над Кримом і Донбасом.

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