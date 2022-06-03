Арахамія розповів, коли Україна може ініціювати переговори із РФ

Зараз Україна звільняє багато сіл, але росіяни також захоплюють нові населені пункти

Арахамія розповів, коли Україна відновить переговори з Росією. Колаж "Сьогодні"

Україна може ініціювати новий раунд переговорів із Росією, коли матиме сильнішу переговорну позицію.

Таку заяву зробив голова українського переговорного гурту Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

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"Переговори потрібно продовжувати, коли у нас переговорна позиція буде посилена. А насамперед зараз вона може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам постійно обіцяють міжнародні партнери, зрештою, надійде в достатньому обсязі. Наші збройні сили вже готові його застосовувати... І тоді, я думаю, можемо із посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд переговорів", – сказав Арахамія.

Глава української переговорної групи висловив думку, що зараз пауза у переговорах "досить обґрунтована", оскільки продовжуються "великі бої" на сході України.

Він зазначив, що зараз Україна звільняє багато сіл, але росіяни теж захоплюють нові населені пункти.

"І поки що ми робимо один крок уперед – два тому, поки я не бачу жодних підстав ініціювати продовження переговорів", – сказав Арахамія.

Зеленський назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив , Що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним тільки в тому випадку, якщо на порядку денному буде питання припинення війни в нашій країні.

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"У них така структура прийняття рішень, що без нього (Владимира Путіна. — Ред.) рішення не ухвалюються. Усі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави додав, що готовий зустрітися лише з Путіним.

"Бажання зустрічатися з посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", – сказав він.

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