Арахамия рассказал, когда Украина может инициировать переговоры с РФ

Сейчас Украина освобождает многие села, но россияне тоже захватывают новые населенные пункты

Арахамия рассказал, когда Украина возобновит переговоры с Россией. Коллаж "Сегодня"

Украина может инициировать новый раунд переговоров с Россией, когда будет иметь более сильную переговорную позицию.

Такое заявление сделал глава украинской переговорной группы Давид Арахамия в эфире телемарафона.

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"Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме. Наши вооруженные силы уже готовы его применять… И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", – сказал Арахамия.

Глава украинской переговорной группы высказал мнение, что сейчас пауза в переговорах "достаточно обоснована", поскольку продолжаются "большие бои" на востоке Украины.

Он отметил, что сейчас Украина освобождает многие села, но россияне тоже захватывают новые населенные пункты.

"И пока мы делаем один шаг вперед – два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров", – сказал Арахамия.

Зеленский назвал условие, при котором встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если в повестке дня будет вопрос о прекращении войны в нашей стране.

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"У них такая структура принятия решений, что без него (Владимира Путина. — Ред.) решения не принимаются. Все институции объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что готов встретиться только с Путиным.

"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", — сказал он.

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