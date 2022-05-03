Арестович назвав нові терміни війни в Україні

За словами радника глави Офісу президента, війна з Росією триватиме ще довго, проте буде зовсім іншою

Арестович назвав нові терміни війни / Колаж "Сьогодні"

Війна України з Росією може тривати до 2042 року. Однак військових зіткнень може бути менше, ніж зараз.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми "ФЕЙГІН LIVE".

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"Війна в цьому сенсі, в цивілізаційному. Це не обов'язково означає військові зіткнення. Воно може бути і до 42-го, тільки треба розуміти, як це відбуватиметься. І найголовніше те, що Україна пропонує діяльні механізми боротьби з цим", – каже Арестович.

"Потрібно налаштовуватись на довгу історію"

Припинення наступу російських військ на Донбасі зовсім не означатиме закінчення війни. Вона може тривати аж до Нового року.

"Треба налаштовуватися на довгу історію. Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія, і, можливо, дуже довга, це може бути до Нового року" , все залежить від низки обставин" , – сказав Арестович.

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