Война с Россией может продолжаться до Нового года – новый прогноз Арестовича

Прекращение наступления российских войск на Донбассе совсем не будет означать окончание войны. Она может продолжаться вплоть до Нового года.
Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью UkrLife.
"Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не означает конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это длинная история, и может быть совсем длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств", – сказал он.
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